شكرا لاهتمامكم بخبر مصر تسجل أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مصر تسجل أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية



قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022 جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية.

وذكر الوزير في بيان، أن مصر نجحت في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في العام المالي 2021-2022، فيما تستهدف فائضا 1.4% بالعام المالي الحالي.

وأشار إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي، فيما انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1%.

وتابع معيط: “أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98%، كما حقق النمو القوى في قطاع الخدمات تحسنًا كبيرًا في توازن ميزان المدفوعات حيث سجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو 35% عن العام الماضي”.

وأكد أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية أيضًا، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو 33.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو 18.9% نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنت من توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.