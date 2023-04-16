عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن قطر توقع مذكرة تفاهم مع ناميبيا لتعزيز التعاون بقطاع الطاقة



وقعت شركة “قطر للطاقة” مذكرة تفاهم مع وزارة المناجم والطاقة في جمهورية ناميبيا تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

وقالت “قطر للطاقة”، في بيان اليوم الأحد، إن مذكرة التفاهم الطريق تمهد لتعزيز التعاون الثنائي، حيث تغطي مجالات رئيسية تتضمن تبادل المعرفة، وتنمية القوى العاملة، واستكشاف المزيد من فرص الاستثمار في ناميبيا.

وكانت “قطر للطاقة” قد أعلنت مؤخراً اكتشاف مكمن نفط خفيف في “بئر جونكر-1 X ” في حوض أورانج الواقع في المياه العميقة قبالة السواحل الجنوبية لناميبيا، والذي جاء في أعقاب اكتشافين نفطيين أعلن عنهما عام 2022.

تمتلك “قطر للطاقة” حصصاً في ثلاث رخص استكشاف بحرية هي: رخصة الاستكشاف PEL39 (حصة تبلغ 45%)، ورخصة الاستكشاف PEL56 (حصة تبلغ 30%)، ورخصة الاستكشاف PEL91 (حصة تبلغ 28,33%)، وبمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 28,000 كيلومتر مربع.