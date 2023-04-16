عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “المعمر لأنظمة المعلومات” ترسي مشروعاً مع “صندوق الاستثمارات” بـ96.4 مليون ريال



أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم إي إس” عن ترسية مشروع توريد وتركيب الأنظمة والحلول المرئية والصوتية والخدمات الرقمية الذكية للقاعات والمكاتب الرئيسية مع صندوق الاستثمارات العامة – المرحلة الثانية، بقيمة 96.36 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة. وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن المشروع يتضمن توريد وتنفيذ والتكامل بين الحلول السمعية والمرئية والإشارات الرقمية والخدمات الذكية مع صندوق الاستثمارات العامة. وأضافت أن الحد الأقصى لتنفيذ المشروع 13 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك! فايس بوك

تويتر

Whatsapp