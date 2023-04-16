شكرا لاهتمامكم بخبر برنامج الأغذية العالمي يعلق جميع العمليات في السودان “مؤقتا” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن برنامج الأغذية العالمي يعلق جميع العمليات في السودان “مؤقتا”



أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأحد تعليق أعماله “مؤقتا” في السودان نظرا لتطورات الوضع الأمني.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في بيان، إن المنظمة ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني، ولكن لا يمكنها أداء عملها “إذا لم يتم ضمان سلامة وأمن فرقها وشركائها”.

كما عبرت ماكين عن “حزنها وفزعها” بعد مقتل 3 موظفين من برنامج الأغذية وإصابة 2 آخرين في اشتباكات اندلعت في كبكابية بشمالي دارفور أمس أثناء أدائهم لواجبهم، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشارت إلى تعرض إحدى طائرات الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي يديرها برنامج الأغذية العالمي لأضرار جسيمة في مطار الخرطوم الدولي خلال تبادل لإطلاق النار، مؤكدة أن ذلك أثر بشكل خطير على قدرة البرنامج على نقل العاملين والمساعدات داخل البلاد.

وشددت ماكين على أنه لا يجب أن يكون عمال الإغاثة “هدفا”، مشيرة إلى أن التهديدات الموجودة الآن تجعل من المستحيل أن تعمل الفرق التابعة للمنظمة بأمان وفاعلية.

كما أكدت ضرورة أن يتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق يضمن سلامة العاملين في المجال الإنساني ويتيح استمرار تقديم المساعدات الإنسانية لشعب السودان.