شكرا لاهتمامكم بخبر قطر تتوقع استقبال أكثر من 5 ملايين سائح في 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن قطر تتوقع استقبال أكثر من 5 ملايين سائح في 2023



أعلن رئيس جهاز قطر للسياحة الأحد أن بلاده تتوقع استقبال أكثر من 5 ملايين زائر عام 2023 رغم التباطؤ في القطاع عقب نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وأقر أكبر الباكر وهو أيضا الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، بتراجع نشاط الفنادق بعد انتهاء كأس العالم في 19 ديسمبر/كانون الأول.

لكنه شدد على أن كل الدول التي استضافت كأس العالم شهدت وضعًا مماثلًا بعد البطولة وأن الفنادق لا تزال ممتلئة بنسبة 65-70%.

وأوضح الباكر في مؤتمر صحافي أنه تم تسجيل وفود 1.16 مليون زائر في الربع الأول من عام 2023، وصرّح لوكالة فرانس برس على هامش المؤتمر أنه يتوقع وفود 5 ملايين زائر على الأقل خلال العام.

وفي عام 2019 قبل ظهور فيروس كوفيد، استقبلت قطر حوالي 2.1 مليون سائح. وبالمقارنة، وفد على منافستها الإقليمية دبي أكثر من 14 مليون سائح عام 2022.

وضمن مساعيها لتخفيف الاعتماد على ثرواتها من الغاز الطبيعي، أنفقت قطر مليارات الدولارات على البنية التحتية السياحية واستضافت أحداثا رياضية كبرى.

وحددت الحكومة هدفا لاستقبال ستة ملايين سائح أجنبي سنويًا بحلول عام 2030. وقال أكبر الباكر لوكالة فرانس برس “أعتقد أننا لن نكون بعيدين جدًا عن الهدف” في عام 2023.

وتابع المسؤول القطري “بسبب كأس العالم لكرة القدم، أنشأنا الكثير من البنية التحتية في قطاع الضيافة، وبالطبع فإن مهمتنا الآن هي التأكد من ارتفاع معدلات الإشغال في الفترة المقبلة”.

أعلنت قطر استقبال 1.4 مليون زائر خلال كأس العالم، وتتوقع أن يشكل السياح الأجانب نحو مليون من بين 3 ملايين شخص يتوقع حضورهم معرض البستنة الدولي المقرر في الدوحة من 2 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 28 مارس/آذار 2024.