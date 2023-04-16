أخبار اليمن : اتلاف مستحضرات تجميل عليها شعار المثليين

اتلاف مستحضرات تجميل عليها شعار المثليين
أتلف مركز الراهدة الجمركي في محافظة تعز، اليوم، كمية من مستحضرات التجميل لاحتوائها على شعار المثليين.
واوضح مدير المركز نبيل النميلي أنه تم إتلاف ما يزيد عن 528 طقماً لمستحضرات تجميل متنوعة ..
وأشار في تصريح لوكالة سبأ الرسمية إلى أن عملية الإتلاف تمت وفق النظام والقانون، وبحضور ممثلي ومندوبي الجهات المعنية.
وأكد النميلي أن المركز لن يألو جهداً في تأدية مهامه بضبط السلع المنتهية والمهربة وغير المصرح بدخولها البلد، لما فيه مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين .
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