شكرا لاهتمامكم بخبر هذه هي الوظائف التقنية الأكثر تهديداً من قبل الذكاء الاصطناعي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن هذه هي الوظائف التقنية الأكثر تهديداً من قبل الذكاء الاصطناعي!



بعد عام صعب على الموظفين التكنولوجيين، أضاف تطبيق الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” إلى مخاوف الصناعة، وهدد بالمزيد من عمليات التسريح في قطاع التكنولوجيا.

وحتى الآن هذا العام، قامت صناعة التكنولوجيا بالفعل بخفض عدد الوظائف بنسبة 5% أكثر مما فعلت في عام 2022 بالكامل، وفقاً لشركة الأبحاث “Challenger” و”Gray & Christmas”.

كما أن معدل تسريح العمال في طريقه لتجاوز أرقام فقدان الوظائف لعام 2001، وهو أسوأ عام لتسريح العمال بسبب انهيار “الدوت كوم”، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ومع استمرار تصاعد عمليات التسريح، لا يخشى العمال التسريح فحسب، بل يخشون استبدالهم جميعاً معاً. إذ وجد تقرير حديث لـ “غولدمان ساكس” أن 300 مليون وظيفة حول العالم ستتأثر بالذكاء الاصطناعي والأتمتة.

لكن لا ينبغي أن يثير “ChatGPT”، والذكاء الاصطناعي، الخوف بين الموظفين لأن هذه الأدوات ستساعد الأشخاص والشركات على العمل بكفاءة أكبر، وفقاً لسلطان سعيدوف، المؤسس المشارك ورئيس شركة “Beamery”، وهي شركة عالمية لبرامج إدارة رأس المال البشري كخدمة، التي لديها “GPT” الخاصة بها، أو المحولات التوليدية سابقة التدريب، والتي تسمى “TalentGPT”.

وقال سعيدوف: “تشير التقديرات بالفعل إلى أن 300 مليون وظيفة ستتأثر بالذكاء الاصطناعي والأتمتة”. السؤال هو: هل هذا يعني أن هؤلاء الناس سوف يغيرون وظائفهم أو يفقدون وظائفهم؟ أعتقد، في كثير من الحالات، سيتم تغييره بدلاً من خسارته”.

ويعد “ChatGPT” أحد أنواع أدوات “GPT” التي تستخدم نماذج التعلم لتوليد استجابات شبيهة بالبشر، ويقول سعيدوف إن تقنية “GPT” يمكن أن تساعد العمال على القيام بأكثر من مجرد إجراء محادثات. خاصة في صناعة التكنولوجيا، من المحتمل أن تتأثر وظائف معينة أكثر من غيرها.

تبني مهارات الذكاء الاصطناعي

وأشار سعيدوف إلى المبدعين في صناعة التكنولوجيا، مثل المصممين ومنشئي ألعاب الفيديو والمصورين وأولئك الذين يصنعون الصور الرقمية، مثل أولئك الذين من المحتمل ألا يتم القضاء على وظائفهم تماماً. وقال إن ذلك سيساعد هذه الأدوار على خلق المزيد والقيام بوظائفها بشكل أسرع.

“إذا نظرت إلى الثورة الصناعية، عندما أصبح لديك فجأة الأتمتة في الزراعة، فهل يعني ذلك أن عدداً أقل من الناس سيقومون بوظائف معينة في الزراعة؟” قال سعيدوف. “بالتأكيد، لأنك لن تحتاج إلى العديد من الأشخاص في تلك المنطقة، ولكن هذا يعني فقط أن نفس العدد من الأشخاص سيذهبون إلى وظائف مختلفة”.

تماماً مثل الاتجاهات المماثلة في التاريخ، ستكون الوظائف الإبداعية مطلوبة بعد التضمين الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى في مكان العمل.

وقال سعيدوف: “مع صانعي ألعاب الفيديو، إذا لم يتغير عدد الألعاب المصنّعة عالمياً عاماً تلو الآخر، فربما تحتاج إلى عدد أقل من مصممي الألعاب”. “ولكن إذا كان بإمكانك إنشاء المزيد كشركة، فستعمل هذه التقنية على زيادة عدد الألعاب التي ستتمكن من صنعها”.

مطورو ومهندسو البرمجيات

بسبب ضجة ChatGPT، يشعر العديد من مطوري البرامج والمهندسين بالقلق بشأن أمان وظائفهم، مما يجعل البعض يبحث عن مهارات جديدة ويتعلم كيفية هندسة الذكاء الاصطناعي التوليدي وإضافة هذه المهارات إلى سيرتهم الذاتية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في “Ceipal”، سمير بيناكالاباتي، وهي منصة لاكتساب المواهب تعتمد على الذكاء الاصطناعي: “ليس من العدل أن نقول إن GPT ستقضي تماماً على الوظائف، مثل المطورين والمهندسين”.

ولكن على الرغم من أن هذه الوظائف ستظل موجودة، فمن المحتمل أن تتضاءل مهامها ومسؤولياتها بسبب GPT والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفقاً لبيناكالاباتي، هناك تمييز مهم يجب القيام به بين GPT على وجه التحديد والذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق أوسع عندما يتعلق الأمر بسوق العمل. إذ أن “GPT” هو نموذج رياضي أو إحصائي مصمم لتعلم الأنماط وتقديم النتائج. لكنه قال إن الأشكال الأخرى من الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تعيد بناء النتائج المختلفة بناءً على الأنماط والتعلم، وتقريباً تعكس في طريقة عملها دور الدماغ البشري.

وكمثال، أوضح بيناكالاباتي، أنه بالنظر إلى مطوري البرامج والمهندسين والمختبرين، فيمكن لـ GPT إنشاء كود برمجي في غضون ثوانٍ، مما يمنح مستخدمي البرامج والعملاء ما يحتاجون إليه بالضبط دون الحاجة إلى نقل الاحتياجات والتكيفات والإصلاحات لفريق التطوير. وقال إن “GPT” يمكنها القيام بوظيفة المبرمج أو المختبِر على الفور، بدلاً من الأيام أو الأسابيع التي قد يستغرقها الإنسان لتوليد الشيء نفسه.

وأضاف “بيناكالاباتي”، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يؤثر على نطاق أوسع على مهندسي البرمجيات، وعلى وجه التحديد مهندسي (التطوير والعمليات)، من تطوير الكود إلى النشر وإجراء الصيانة وإجراء التحديثات في تطوير البرمجيات. في هذه المجموعة الأوسع من المهام، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي محاكاة ما سيفعله المهندس خلال دورة التطوير.

بينما تتكيف أدوار التطوير والهندسة بسرعة مع هذه الأدوات في مكان العمل، قال بيناكالاباتي إنه سيكون من المستحيل أن تحل الأدوات محل البشر تماماً. على الأرجح سنشهد انخفاضاً في عدد المطورين والمهندسين اللازمين لإنشاء برنامج.

“سواء أكان جزء من التعليمات البرمجية تكتبه، أو ما إذا كنت تختبر كيفية تفاعل المستخدمين مع برنامجك، أو ما إذا كنت تصمم برنامجاً وتختار ألواناً معينة من لوحة ألوان، فستحتاج دائماً إلى شخص ما، للمساعدة في هذه العملية”.

يمكن للعاملين في مجال المعرفة الاستفادة من ChatGPT

في حين أن GPT والذكاء الاصطناعي سيؤثران بشكل كبير على الأدوار أكثر من الآخرين، فإن دمج هذه الأدوات سيؤثر على كل “موظف معرفي”، ويشار إليه عموماً على أنه أي شخص يستخدم المعلومات أو يتعامل معها في وظيفته، وفقاً لمايكل تشوي، الشريك في معهد ماكينزي العالمي.

قال تشوي: “تتيح هذه التقنيات القدرة على إنشاء المسودات الأولى بسرعة كبيرة، لجميع أنواع الأشياء المختلفة، سواء كانت الكتابة، أو إنشاء رموز الكمبيوتر، أو إنشاء الصور، والفيديو، والموسيقى”. “يمكنك أن تتخيل تقريباً أي عامل معرفة قادراً على الاستفادة من هذه التكنولوجيا وبالتأكيد توفر التكنولوجيا السرعة مع هذه الأنواع من القدرات”.

كما وجدت دراسة حديثة أجرتها شركة “OpenAI”، منشئ “ChatGPT”، أن ما يقرب من 80% من القوى العاملة في الولايات المتحدة يمكن أن تتأثر بنحو 10% على الأقل من مهام عملهم بإدخال نماذج التعلم في تكنولوجيا “GPT”، في حين أن ما يقرب من 19% من العمال قد يرون تأثر 50% من مهامهم.

وقال تشوي إن العمال اليوم لا يستطيعون تذكر وقت لم يكن لديهم فيه أدوات مثل Microsoft Excel أو Microsoft Word، لذلك، في بعض النواحي، يمكننا أن نتوقع أن العمال في المستقبل لن يكونوا قادرين على تخيل عالم من العمل بدون أدوات الذكاء الاصطناعي وGPT.

وأضاف تشوي: “حتى التقنيات التي زادت الإنتاجية بشكل كبير، في الماضي، لم تؤد بالضرورة إلى وجود عدد أقل من الأشخاص الذين يقومون بالعمل”. “خلاصة القول هي أن العالم سيحتاج دائماً إلى المزيد من البرامج”.