عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انخفاض أرباح “الخزف السعودي” 71% إلى 14.7 مليون ريال في الربع الأول



أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الخزف السعودي، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 71.33% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 14.71 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي أرباح نحو 51.29 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 64.88% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 41.88 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

وقالت “الخزف السعودي”، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات وتحديدا تأثر مبيعات قطاع البلاط بسبب انخفاض الطلب نتيجة وضع السوق.

وأشارت إلى تأثر صافي الربح في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع تكاليف الإنتاج والذي أثر سلبا على إجمالي الربح. كما أثر ارتفاع اسعار الفائدة على زيادة تكاليف التمويل.