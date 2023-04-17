شكرا لاهتمامكم بخبر متى يبدأ عيد الفطر.. الجمعة أم السبت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن متى يبدأ عيد الفطر.. الجمعة أم السبت؟



الشاغل لجميع المسلمين حول العالم هذه الأيام هي الوصول لنهاية الجدل الدائر حول رؤية هلال شهر شوال وغرة الشهر وأول أيام عيد الفطر السعيد. فقد أوضحت التوقعات الفلكية احتمالية أن يصادف عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، وبذلك يصبح رمضان هذا العام 29 يومًا، إلا أن الظاهرة الفلكية التي ستحدث في الكثير من دول العالم في تلك الليلة، وهي الكسوف الكلي للشمس، قد تؤدي إلى حجب رؤية الهلال بالعين المجردة أو بواسطة التليسكوب. وفي الحالات المماثلة، يتم اعتبار نهاية الشهر القمري باليوم التالي، أي في هذه الحالة تكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم السبت الموافق 22 أبريل الجاري.

تعبيرية

إذا متى يبدأ عيد الفطر.. الجمعة أم السبت؟

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شوال مساء يوم الخميس المقبل 29 رمضان 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 أبريل 2023م.

وأمس الأحد، أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري غرة شهر شوال 1444هـ فلكيا، وحدد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أوضح رئيس المعهد جاد القاضي أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ، الموافق 20 أبريل 2023م (يوم الرؤية).

وأضاف المعهد في بيان: “يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 24 – 29 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 10- 35 دقيقة”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في أعقاب إعلان “معهد الفلك الدولي” أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، وأن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم السبت القادم الموافق 22 أبريل، حيث توقع “الفلك الدولي” اختلاف موعد عيد الفطر في الدول العربية والإسلامية.

وقد أوضح “مركز الفلك الدولي” عبر تغريدة نشرها على موقع “تويتر”، أنه ليس جهة إعلان عن بدء أو انتهاء الأشهر الرقمية، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية، وأن المقال الأصلي الذي نُشر يحتوي على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم، وبناء عليها يمكن تحديد بداية الشهر من قبل الجهات المعنية.

وتابع المركزن أن المعايير المعتمدة لبدء الشهر في العالم الإسلامي متعددة، وقد تعتمد رؤية الهلال من أماكن غير محلية.

“مركز الفلك الدولى” كان قد نشر مقالًا يوضح أن رؤية الهلال يوم الخميس المقبل الموافق 20 إبريل الجاري غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتليسكوب من قارة آسيا وأستراليا، في حين أنها ممكنة باستخدام التليسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا.

وتابع البيان أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتليسكوب في بعض أجزاء العالم الإسلامي يوم الخميس، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة المقبلة الموافق 21 إبريل.

أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت المقبل الموافق 22 إبريل.

من جهته، ذكر الخبير الفلكي السعودي د. عبدالله المسند أنه عندما يكون الشهر مكتملاً (30 يوماً) في ‫تقويم أم القرى‬، فإننا نعلم مسبقاً بوقت دخول الشهر وخروجه 100%، ونجزم أنه فعلاً 30 يوماً، لأن الحساب الفلكي قطعي.

وتابع الحديث: “وعندما يكون الشهر ناقصاً (29 يوماً) في تقويم أم القرى، كما في رمضان الحالي، فلا أحد يعلم على وجه اليقين بأن الشهر فعلاً سيكون 29 يوماً أو 30 يوماً، إذ إن الحسابات الفلكية القطعية في تقويم أم القرى والتي تشترط لدخول الشهر حدوث ‫الاقتران‬ وولادة الهلال‬، وغروبه بُعيد غروب الشمس يوم 29 من الشهر فهذه الشروط لا تعني بالضرورة أن الشهر ناقص، إذ في هذه الحالة (حالة نقصان الشهر) تُفعل عملية ‫الترائي‬ الميدانية، فإن شوهد الهلال فقد تطابق الحساب الفلكي مع الرؤية الشرعية، فيكون الشهر ناقصاً”.

وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن يجزم 100% أن شهر‫رمضان 1444هـ سيكون 29 يوماً أو 30، حتى الدقائق الأولى من غروب شمس يوم 29 رمضان حيث نتيجة الرؤية الميدانية تكشف لنا موعد يوم العيد.

ومن يصرح بأن رمضان 29 يوماً فهو يتكئ على الحساب الفلكي لا الرؤية الشرعية، وقد يتطابقان كما حدث ذلك مرات عديدة، وقد لا يتطابقان كما حصل أيضاً في مرات عديدة، وعليه: يبقى علم تحديد يوم العيد معلقاً بين يوم ‫الجمعة‬ 21 أبريل 2023، ويوم ‫السبت‬ 22 أبريل، حتى وقت غروب الشمس من يوم 29 رمضان 1444هـ.

أما الفلكي السعودي عبدالله الخضيري، مستشار المرصد الفلكي بالمجمعة، أكد أن عامل صفاء الجو هو ما سيحسم هذا الجدل حول رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم.

وأضاف، خلال سلسلة من التغريدات على حسابه في “تويتر”، أن الهلال بعد الشمس لا شك له تأثير، وكلما كان مكوث الهلال طويلا تيسرت الرؤية حال صفاء الجو، وأحياناً يكون هناك مكوثا طويلا ولا تتم الرؤية بسبب الجو، وأحياناً يكون المكوث قليل ورغم ذلك تتم الرؤية.

وأشار الفكي الخضيري إلى أن الهلال يمكث “مساء الخميس 29 رمضان لعام 1444 الموافق 20 أبريل 2023م بعد غروب الشمس في موقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير 24 دقيقة، ويتوقف رصد الهلال على عامل صفاء الجو، أما يوم الجمعة الأول من شوال حسابياً فيمكث الهلال 85 دقيقة بعد غروب الشمس، ويشاهد من داخل المدن”.

إذا سيبقى الجدل دائرا إلى ليلة الرؤية (الخميس) لتحديد انتهاء شهر رمضان المبارك وبداية شهر شوال ومن شم تحديد أول أيام عيد الفطر السعيد.. كل عام وأنتم بخير.