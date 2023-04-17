عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بنك الشعب الصيني يثبت أسعار الفائدة



أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على آلية التمويل متوسطة الأجل عند مستواها الحالي دون تغيير، مع ضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام المالي الصيني.

وضخ البنك اليوم 170 مليار يوان في النظام المالي عبر آلية التمويل متوسطة الأجل التي تصل مدتها إلى عام، كما أبقى البنك سعر الفائدة على هذه الآلية عند مستوى 2.75% وفقا لـ” واس”.

وقرر المركزي الصيني استمرار الفائدة الرئيسة على قروض السنة الواحدة الأولية عند مستوى 3.65%، وأبقى على الفائدة على قروض الأعوام الخمسة عند مستوى 4.30%.