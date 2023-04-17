عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مساهمو “جرير” يناقشون تجزئة الأسهم من 10 ريالات إلى ريال للسهم.. 30 مايو



دعت شركة جرير للتسويق مساهميها إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، للتصويت على تجزئة أسهم الشركة من 10 ريالات إلى ريال للسهم.

وذكرت “جرير للتسويق” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، أن عدد الأسهم بعد التعديل يصبح 1.2 مليار سهم بدلاً من 120 مليون سهم.

وأضافت أنه لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

كانت “جرير للتسويق” قد أعلنت عن توصية بتجزئة أسهمها، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2022 بنسبة 22%.

وأوضحت أن مقترح توزيع الأرباح تضمن توزيع مبلغ 264 مليون ريال توزع على عدد 120 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2.20 ريال.