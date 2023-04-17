شكرا لاهتمامكم بخبر مريض نفسي وقاتل.. أصعب ما واجهني في “كشف مستعجل” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مريض نفسي وقاتل.. أصعب ما واجهني في “كشف مستعجل”



بعد مرور 7 سنوات، يعود الممثل مصطفى خاطر للعمل مع المخرج شادي الرملي، ولكن هذه المرة من خلال مسلسل تلفزيوني بعد أن قدما معا فيلم “أوشن 14” عام 2016 والذي شارك فيه أبطال مسرح مصر، واختار المشاركة في مسلسل “كشف مستعجل” بشخصية شريرة ليخرج عن الإطار الكوميدي الذي عرف به دوماً، ليعود لجمهوره في الموسم الرمضاني، حيث كسر المعادلة بعد اختفاء 3 سنوات منذ تقديمه مسلسلي “النهاية” و”عمر ودياب” فى رمضان 2020.

وعلى قدر الغياب جاء الحضور مختلفا، وقدم خاطر شخصية جديدة من خلال مسلسل كوميدي ظهر فيه بشخصية يعتبرها “مجنونة”، يعتمد على تقديم الكوميديا من خلال الموقف.

الفنان مصطفى خاطر كشف في حواره لموقع “العربية.نت” عن حالة القلق التي انتابته من فكرة عرض المسلسل على “منصة” في شهر رمضان قبل عرضه على قناة تلفزيونية.

*لماذا كان “كشف مستعجل” العمل الذي تعود به لجمهور الدراما التلفزيونية بعد غياب؟

**شخصية “يوسف” لم أقدمها من قبل، وكانت بمثابة تحد، والدور كان جديدا ومختلفا تماما، مريض نفسي يذهب لطبيب كي تتم معالجته، وهو قاتل يذهب للعلاج من القتل، ولكنه يخطط لقتل طبيبه. لم أقدم من قبل مثل هذا الدور المركب.

*وكيف عُرض عليك المسلسل؟

**جلست مع المنتج كريم أبو ذكري الذي حدثني عن العمل وأقنعني به، خاصة عندما شرح لي الشخصية التي سأقدمها في المسلسل، وهي القاتل “يوسف”، وبعدها جلست مع المؤلف إيهاب بليبل، ووجدت أن الشخصية جديدة ومختلفة وبها زوايا مبتكرة، لذلك قررت تقديمها للجمهور وتعاقدت على المسلسل.

*وكيف كان تحضيرك للشخصية؟

**قرأت كثيرًا في الطب النفسي وشاهدت حالات كثيرة للمرض النفسي، وتابعت تفاصيل كثيرة عن شخصيات المجرمين وحياتهم. وقبل التصوير عقدنا العديد من من جلسات العمل مع المؤلف والمخرج وتحدثنا عن التفاصيل حتى تكون الأمور سهلة وسلسة في التصوير.

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*حدثنا عن تجربة العمل مع المخرج شادي الرملي؟

**كنت سعيدا بالعمل مع شادي الرملي في أول تعاون بيننا من خلال فيلم “أوشن”، والعمل حقق نجاحا كبيرا جدًا وقدمنا في السينما بشكل جديد. شادي الرملي مخرج مرح ويستطيع أن يقدم الضحك والإفيهات بشكل متميز.

*قلت إنك شعرت بالقلق من فكرة عرض المسلسل على “منصة”؟

**بالفعل شعرت بالقلق في البداية ولكن سألت نفسي عن سبب كل هذا التوتر، واعتبرت أنني سأكون مميزا للعرض على منصة وحدي وبدون إعلانات، وبالتالي يشاهد الجمهور العمل بتركيز كامل.

*وما رأيك في فكرة تقديم المسلسل في 15 حلقة فقط؟

**موضوع الـ15 حلقة أصبح أكثر استمتاعًا، وأصبحت الحكايات التي تحكى في 15 أفضل بكثير من الـ30 حلقة. التكثيف والتركيز أفضل من المد والتطويل.

*”كشف مستعجل” العمل الأول الذي يجمعك مع محمد عبد الرحمن بعيدًا عن “مسرح مصر”؟

**هو بالفعل أول عمل يجمعني مع محمد عبد الرحمن ” توتا” أمام كاميرا بعيدًا عن عملنا في “مسرح مصر”، وكواليسنا كانت صارمة جدًا، من أجل التركيز أكثر في العمل، وهذا هو أسلوبي وأسلوب محمد عبد الرحمن.

*حدثنا عن المشاهد الرومانسية مع شخصية “يوسف” الكوميدية؟

**تقديم مشاهد رومانسية داخل عمل كوميدي وبشخصية كوميدية كان أمرا صعبا، ولكن طريقة كتابة المشاهد ورؤية شادي الرملي سهلت المهمة.

*ما الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير؟

**العمل يقدم مزيجًا من الكوميديا والجريمة، واستمر التصوير لساعات طويلة، وكنا ننتقل أحيانا من مكان لآخر في نفس اليوم للانتهاء من أكبر قدر ممكن من المشاهد.

*دائماً تبحث عن الأعمال الصعبة؟

**ليست فكرة الصعوبة، لا أبحث عن شيء معين في اختياراتي ولكن عندما أقرأ الأعمال لو عجبتني أنفذها، أنا أريد دائما عمل ألوان كثيرة وأشكال درامية متنوعة، ومنها الكوميديا رغم صعوبة تناولها وإنتاجها.

*ما الجديد لديك خلال الفترة المقبلة؟

**أظهر كضيف شرف في فيلم “رمسيس باريس” مع هيفاء وهبي، وهو دور صغير لكنه مختلف سوف يسعد به الجمهور بشكل كبير، وسيعرض في عيد الفطر.