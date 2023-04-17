شكرا لاهتمامكم بخبر مبيعات “أبل” في هذه الدولة تقفز 50%.. وصلت لهذا المستوى! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مبيعات “أبل” في هذه الدولة تقفز 50%.. وصلت لهذا المستوى!



وصلت مبيعات شركة “أبل” في الهند إلى مستوى جديد بلغ 6 مليارات دولار تقريباً في العام حتى شهر مارس، مما يسلط الضوء على أهمية السوق المتزايدة لصانع آيفون حيث وصل الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى البلاد لافتتاح أول متاجرها المحلية.

ونمت الإيرادات في الهند بنحو 50%، من 4.1 مليار دولار قبل عام، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن أحد المصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”. ومن المقرر أن تعلن شركة “أبل” عن أرباحها ربع السنوية في 4 مايو، وقد أشارت إلى أنها تتوقع انخفاض إجمالي الإيرادات العالمية.

ومن المقرر أن يفتتح كوك أول متاجر “أبل” في الهند هذا الأسبوع، سعياً منه لتسريع النمو في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، حيث لم تمتلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر التابعة للشركة أكثر من حصة سوقية ضئيلة بسبب تكلفتها العالية. ومع تباطؤ الطلب على التكنولوجيا على الصعيد العالمي، حددت “أبل” الطبقة الوسطى الآخذة في التوسع في الهند كفرصة جذابة، كما أنها تضيف أيضاً الإنتاج المحلي بمعدل متزايد.

وأطلقت الشركة متجرها عبر الإنترنت في الهند في عام 2020، ومن المقرر أن تزداد مبيعاتها حيث افتتحت أول متجر محلي لها يوم الثلاثاء الماضي في منطقة تجارية راقية في المركز المالي لمومباي. بعد يومين، تخطط لفتح منفذ في العاصمة نيودلهي.

وارتفعت مبيعات “أبل” في الهند خلال الوباء حيث اشترى العملاء أجهزة “آيفون”، و”iPad”، و”MacBook” للعمل والدراسة من المنزل. واستمر هذا الزخم بمساعدة خيارات التمويل والتجارة.

ومع ذلك، فإن قاعدتها صغيرة – حوالي 4% فقط من مستخدمي الهواتف الذكية في الهند البالغ عددهم 700 مليون مستخدم لديهم أجهزة آيفون – حيث إن ثاني أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم تقوده العلامات التجارية المحلية الأرخص سعراً بالإضافة إلى الشركات المصنعة الصينية والكورية الجنوبية. لكن الشركة الكائنة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا احتلت المرتبة الأولى في مبيعات الوحدات من الأجهزة التي تجاوزت 365 دولاراً العام الماضي، وفقاً لشركة الأبحاث “كاونتربوينت”.

لا تُدرج الشركة عائدات الهند في بيانات أرباحها، ولكن يُطلب منها الإبلاغ عن المبيعات السنوية في البلاد إلى السلطات المحلية. للسنة حتى مارس 2022، سجلت المبيعات 333.8 مليار روبية (4.1 مليار دولار).

على الرغم من أن هذا يمثل أقل من 2% من عائدات “أبل” العالمية، إلا أن أهمية السوق آخذة في الازدياد وتقوم الشركة أيضاً بتوسيع بصمتها التصنيعية المحلية. ضاعفت شركة أبل إنتاجها 3 مرات إلى أكثر من 7 مليارات دولار من أجهزة آيفون في الهند العام المالي الماضي، كجزء من جهد لتقليل اعتمادها على الصين مع استمرار التوترات بين واشنطن وبكين في التصاعد.

وقال “كوك” خلال مكالمة أرباح في فبراير: “الهند سوق مثير للغاية بالنسبة لنا وهي محط تركيز رئيسي”.