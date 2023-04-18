أخبار اليمن : صنعاء تعلن صرف نصف معاش مايو 2020

صنعاء تعلن صرف نصف معاش مايو 2020تبدأ الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، اليوم الثلاثاء صرف النصف الأول من معاش شهر مايو 2020م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ابراهيم الحيفي، انه تم استكمال الاجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف اعتبارا من اليوم الثلاثاء، داعيا الإخوة المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه الى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

ونوه بكل الجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي فضلآ عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت الى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

واشار الحيفي الى ان الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف الدائم عن معاناتهم بسبب العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها .