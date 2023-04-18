عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انهار بسبب خطيبته.. اتفرج سائقاً يقتحم متجراً ويدمره!







تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لحادث اقتحام سيارة لمجمع تجاري في الصين، ما أدى إلى إلحاق أضرار فيه.

وأفاد موقع watchpeopledie بأن شاباً صينياً أصيب بانهيار عصبي، وهو يقود سيارته فقطع الإشارة الحمراء، ثم انعطف على رصيف المشاة ودخل مجمعاً تجارياً، حتى وصل لمتجر “هواوي” فدخله ودمره.







انهيار عصبي

وأضاف الموقع أن الشاب استقبل مكالمة من خطيبته تخبره بأنها ستتركه فأصيب بانهيار عصبي على إثرها وفقد السيطرة على سيارته.

فيما لم يتضح بعد بأي مدينة في الصين حدثت القصة أو تاريخ وقوعها.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك! فايس بوك

تويتر

Whatsapp