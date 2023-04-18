عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن كبير الاقتصاديين في “بي.بي” يتوقع ضغوطا على سوق النفط النصف الثاني من 2023



قال سبنسر ديل، كبير الاقتصاديين في بريتش بتروليوم “بي.بي”، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تشهد سوق النفط العالمية ضعفا في المعروض خلال النصف الثاني من عام 2023 بعد أحدث قرار لـ”أوبك+” بخفض الإنتاج.

وأشار ديل في مؤتمر صحافي إلى احتمال أن تعاني أسواق النفط من شح الإمدادات بعض الشيء في حال تعافي طلب الصين على النفط واقتصادها بشكل عام.

أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم الخميس، 13 أبريل الجاري، إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف، ويعود ذلك جزئيا إلى التخفيضات المفاجئة للإنتاج المستهدف التي أعلنها منتجو “أوبك+” في الثاني من أبريل/نيسان، على الرغم من أن المنظمة أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023.

وقالت “أوبك” في تقرير شهري، إن الطلب سيرتفع 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3% دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وفاجأت “أوبك” وروسيا وحلفاء آخرون، فيما يعرف بمجموعة “أوبك+”، أسواق النفط في الثاني من أبريل/نيسان بالإعلان عن تخفيضات جديدة في الإنتاج المستهدف، ليضاف ذلك إلى تخفيضات سارية بالفعل.