شكرا لاهتمامكم بخبر خسائر سهم “التجاري الدولي” تدفع بورصة مصر للهبوط دون مستوى 17500 نقطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن خسائر سهم “التجاري الدولي” تدفع بورصة مصر للهبوط دون مستوى 17500 نقطة



تباينت مؤشرات البورصة المصرية بنحو قوي، اليوم الثلاثاء، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إي جي إكس 30” بمنتصف التعاملات بنسبة 1.33% عند 17436 نقطة بضغط من هبوط سهم البنك التجاري الدولي بنحو 6.5%.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط “إي جي إكس 70” متساوي الأوزان بنسبة 0.38% عند 2981 نقطة.

وزاد مؤشر “إي جي إكس 100” متساوي الأوزان بنسبة 0.67% عند 4515 نقطة، فيما صعد مؤشر “إي جي إكس 50” متساوي الأوزان بنسبة 1.36% عند 3020 نقطة

وبلغت قيمة السيولة على الأسهم حاجز 777 مليون جنيه، بعد التداول على نحو 127.1 مليون ورقة مالية، من خلال أكثر من 24.8 ألف صفقة مٌنفذة.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 13.1 مليون جنيه و7.5 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 20.36 مليون جنيه.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق نحو 3.5 مليار جنيه، ليغلق عند 1.11 تريليون جنيه.