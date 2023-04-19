أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي الطيب

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي الطيب
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / علي محمد حسن الطيب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ / حسن علي الطيب عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس الشورى، والى والد الفقيد الشيخ /محمد حسن الطيب، والى نجل الفقيد /ياسين علي محمد حسن الطيب، واخوانه وكافة ال الطيب بمديرية عبس محافظة حجة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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