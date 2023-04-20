شكرا لاهتمامكم بخبر المدينة الأكثر اكتظاظاً بالمليارديرات في العالم.. لن تصدق عددهم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن المدينة الأكثر اكتظاظاً بالمليارديرات في العالم.. لن تصدق عددهم!



تصدرت نيويورك مرة أخرى قائمة أغنى مدن العالم، حيث ضمت نحو 340 ألف مليونير العام الماضي، وفقاً لشركة استشارات الهجرة والاستثمار “Henley & Partners”.

ولم تكن المدينة الأميركية الوحيدة في قائمة أغنى 50 مدينة حول العالم، فقد كان لدى الولايات المتحدة خُمس المقاعد بـ 10 مدن. وجاءت طوكيو في الوصافة، ثم منطقة خليج كاليفورنيا، ولندن، وسنغافورة. وجاء هذا المسح السنوي لـ 97 مدينة في تسع مناطق حول العالم، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

واحتلت “نيويورك”، أو كما تعرف بـ “Big Apple” المرتبة الأولى بعد أن ارتفع عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بنسبة 40% في الفترة بين عامي 2012-2022. ويعادل نفس معدل نمو المليونيرات في مدينة سنغافورة، لكنه يتخلف عن مدن مثل شنغهاي، وهيوستن، ودبي، ومومباي.

وتبعت الصين الولايات المتحدة بـ 5 مدن في قائمة الخمسين، مما يجعلها متقدمة على أستراليا التي كان لديها 4 مدن.

وفي فئة النخبة وخاصةً من المليارديرات، فإن منطقة خليج كاليفورنيا كانت الفائز بإجمالي عدد 63 ملياردير يتصلون بالمنطقة المحيطة بوادي السيليكون وسان فرانسيسكو، وفقاً للتقرير. تبع ذلك نيويورك وبكين ولوس أنغلوس وشنغهاي.

وقادت مدينة هانغتشو الصينية النمو على مدى عشر سنوات في الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث شهدت زيادة بنسبة 105%، بينما احتلت مدينة أوستن بولاية تكساس المرتبة الثانية بزيادة قدرها 102%. وشهدت ميامي وويست بالم بيتش، فلوريدا – اللتان استفادتا من عدد من كبار رجال الأعمال والشركات المالية الذين انتقلوا إلى جنوب فلوريدا أثناء الوباء – إذ ارتفاع عدد الأفراد ذوي الثروات العالية بنسبة 75% و90% على التوالي.

مدن الأثرياء

وعلى الطرف الآخر من الطيف، يبدو أن الحرب الروسية في أوكرانيا ومزيج من العقوبات ونزوح المواطنين الذي أشعلته قد أصاب موسكو بشدة، حيث انخفض عدد أصحاب الملايين الذين يعتبرون العاصمة الروسية وطنهم بنسبة 44% مقارنة بما قبل عام 2012، بينما شهدت سانت بطرسبرغ انخفاضاً بنسبة 38%.