عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسعار المنتجين الألمان ترتفع بأقل من المتوقع في مارس



أفادت بيانات صادرة اليوم الخميس بأن أسعار المنتجين الألمان ارتفعت بأقل من المتوقع في مارس/آذار. وذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي أن أسعار المنتجين الصناعيين ارتفعت 7.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وكان استطلاع أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة نسبتها 9.8% على أساس سنوي.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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