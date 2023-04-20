عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أرباح “تسلا” 24% إلى 2.5 مليار دولار في الربع الأول



تراجع سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 6% بعد نهاية جلسة الأمس بسبب إعلانها عن نتائج فصلية سلبية. وذكرت الشركة أن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 24% في الربع الأول من 2023 إلى 2.5 مليار دولار . وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بأكثر من 24% في الربع الأول إلا أنها جاءت أقل من توقعات المحللين. وكانت تسلا قد خفضت أسعار بيع سياراتها 6 مرات منذ بداية العام الحالي في محاولة لتنشيط الطلب على إنتاجها.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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