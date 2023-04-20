عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “علي بابا” تستعد لطرح سلسلة البقالة “فريشيبو” في هونغ كونغ



بدأت شركة “فريشيبو” سلسلة البقالة التابعة لمجموعة علي بابا التحضير لطرح عام أولي في هونغ كونغ وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ. وتعمل الوحدة مع بنوك “تشاينا إنترناشونال كابيتال كورب” ومورغان ستانلي للمساعدة في الإعداد لأول بيع لأسهم الوحدة. ولا يزال حجم الاكتتاب العام الأولي للشركة والتقييم المستهدف قيد الدراسة، لكن الشركة كانت تخطط في يناير من العام الماضي في جمع الأموال عند تقييم يُقدر بـ10 مليارات دولار.

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