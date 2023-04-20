عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أرباح “مورغان ستانلي” 20% إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول



تراجعت أرباح بنك مورغان ستانلي، في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 2.83 مليار دولار. وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 2.78 مليار دولار بدعم من وحدة إدارة الثروات. وأرجع البنك هبوط الأرباح إلى تراجع الصفقات والطروحات الأولية إلى جانب انخفاض النشاط الاستثماري والذي أدى إلى انخفاض إجمالي إيرادات البنك 2% إلى 14.5 مليار دولار.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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