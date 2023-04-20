شكرا لاهتمامكم بخبر الفائز بجائزة التصوير من “سوني” يرفضها بعد اعترافه باستخدام الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الفائز بجائزة التصوير من “سوني” يرفضها بعد اعترافه باستخدام الذكاء الاصطناعي



رفض الفائز بجائزة التصوير الفوتوغرافي بفئة الإبداع المفتوح في جائزة “سوني” العالمية للتصوير الفوتوغرافي، جائزته بعد أن اعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقال إنه استخدم الصورة لاختبار المنافسة وخلق نقاش حول مستقبل التصوير الفوتوغرافي.

وتثير قدرات chatGPT محرك البحث الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مخاوف شخصيات معروفة مثل إيلون ماسك وسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل وباراك أوباما الرئيس الأميركي السابق، وذلك من تطور هذه التقنية بشكل قد يصعب السيطرة عليه فيما بعد خصوصاً بعد توارد أخبار عن استخدام التقنية في حالات الانتحار والغش في المدارس.

وأدى ذلك إلى حظر استخدامه في المؤسسات التعليمية في أميركا والجامعات في أستراليا وفرنسا والهند.

ولكن هذا لن يمنع من توظيفه والاستفادة منه في قطاعات اقتصادية أخرى، فوفقًا لشركة الاستشارات PwC يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي بـ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في 2030، ومن المتوقع أن تستفيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 2% من هذه المساهمة أو 320 مليار دولار، لا سيما بعد أن بادرت العديد من دول الخليج في دمج الذكاء الاصطناعي في إعداد اقتصاداتها، وعينت الإمارات أول وزير للذكاء الاصطناعي في 2017، ونشرت قطر استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2019.

وفي 2020، أعلنت السعودية عن استراتيجيتها الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعتزم جذب 20 مليار دولار من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال بحلول 2030 لدعم أهدافها.

ومن المتوقع أن تشهد السعودية أكبر مساهمة للذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 40%، عند 135 مليار دولار، بينما من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بـ14% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 45 مليار دولار في 2030.

ويتوقع أن تشهد البحرين والكويت وعمان وقطر مساهمة جماعية قدرها 46 مليار دولار، أو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030.

ومن المخاوف الأخرى التي يثيرها الذكاء الاصطناعي فقدان الوظائف، إذ يمكن أتمتة ما يقدر بنحو 45% من فرص العمل الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و50% من الوظائف العالمية، ما يثير القلق بأنه قد يحل الذكاء الاصطناعي والأتمتة محل مجموعة من المهن، ولكن يرى خبراء أن الذكاء الاصطناعي سيخلق عددًا كبيرًا من الوظائف في مجال تصميم وبناء وصيانة مثل هذه البرامج.

وتعمل السعودية على تأهيل وتدريب 20 ألف شخص للعمل في هذا القطاع بحلول 2030 والبحرين على تدريب وتأهيل 10 آلاف شخص في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2027.