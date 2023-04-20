عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “سناب شات بلس” تجذب أكثر من 3 ملايين مستخدم



جذبت شركة “سناب شات” أكثر من 3 ملايين مستخدم جديد إلى خدمة “Snapchat +” والتي تتيح الوصول المبكر إلى بعض الميزات الجديدة بما في ذلك “chatbot” مقابل اشتراك بنحو 4 دولارات شهريا. وقالت “سناب شات” إنها تهدف أن يصل عدد المستخدمين في “سناب شات بلس” إلى نحو 10 ملايين مستخدم. وأضافت أنها ستتيح قريبا ميزات خدمة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي “My AI” لجميع المستخدمين وليس للمشتركين فقط.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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