عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير



أبقت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض (LPR) لمدة عام واحد دون تغيير عن الشهر السابق عند 3.65%، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق.

وأوضح المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين – أن مؤشر LPR لأكثر من خمس سنوات، والذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.3%، وفقا لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية.

وخفضت الصين سعر الفائدة لمدة عام واحد بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.65% في أغسطس 2022، بينما خفضت سعر الفائدة لمدة تزيد على خمس سنوات في العام الماضي.