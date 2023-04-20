شكرا لاهتمامكم بخبر “آيكيا” السويدية تسعى لافتتاح متاجر في أميركا بـ 2.2 مليار دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “آيكيا” السويدية تسعى لافتتاح متاجر في أميركا بـ 2.2 مليار دولار



تسعى “آيكيا” السويدية لإنفاق 2.2 مليار دولار، للتوسع في أميركا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو أكبر استثمار لها في بلد واحد، في رهان للفوز بأميركا، التي يقوم بعض تجار التجزئة الكبار فيها بإغلاق المتاجر.

وتهدف آيكيا السويدية، التي افتتحت أول متجر لها في أميركا عام 1985، إلى الفوز بحصة سوقية في أكبر اقتصاد عالمي.

وقال تولغا أونكو، رئيس قسم البيع بالتجزئة في آيكيا “في جميع الولايات في جميع أنحاء أميركا نرى فرصا، ولكن أود أن أقول على وجه الخصوص في الجنوب، حيث نرى طلبا كبيرا لم نتمكن حتى الآن من الاستجابة له” وفقا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

وقالت الشركة إنها تخطط لفتح 8 متاجر كبيرة جديدة من آيكيا، و 9 متاجر أصغر، بالإضافة إلى ترقية المتاجر الموجودة في أميركا، والتي تعد ثاني أكبر سوق لآيكيا من حيث المبيعات بعد ألمانيا، وبينت إن المواقع المحددة للمخازن لم يتم تحديدها بعد، بما في ذلك نقاط التخطيط والطلب، وهي متاجر أصغر، تمكن العملاء من الحصول على المشورة وطلب الأثاث للتسليم، بالإضافة إلى افتتاحات آيكيا المخطط لها بالفعل في وسط سان فرانسيسكو وفيرجينيا.

ونظرا لأن المستهلكين ينفقون أقل، فإن متاجر التجزئة الكبيرة “وول مارت” وتاجر التجزئة للأثاث عبر الإنترنت “واي فاير”، يقطعون الوظائف ويغلقون المتاجر، مما يخلق فرصة لآيكيا لشراء متجر ومساحة تخزين أرخص.

وقال إنغكا إن توسع آيكيا سيخلق 2000 فرصة عمل، مضيفا “هناك مواقع متاحة لم تكن متاحة قبل، وهناك فرص لنا لتسريع الاستثمارات في الحصول على الأراضي والمواقع الحالية لتقريب ايكيا من العديد من الناس”.