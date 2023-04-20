شكرا لاهتمامكم بخبر 6.2 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية بالمطارات الإماراتية خلال أبريل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 6.2 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية بالمطارات الإماراتية خلال أبريل



جدولت شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية نحو 6.24 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال أبريل، بنمو 7.5%، مقارنة بمستويات أبريل 2019، بحسب بيانات مؤسسة “أو إيه جي” الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات أن دولة الإمارات تستحوذ على نحو 30% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط كلها، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في المنطقة سجلت نحو 20.47 مليون مقعد مجدول خلال مارس الجاري.

وذكرت البيانات أن مساري الإمارات – الهند، والإمارات – السعودية حلّا ضمن قائمة أكثر 20 مساراً دولياً ازدحاماً في العالم، حيث جدولت شركات الطيران نحو 1.94 مليون مقعد على خط الإمارات – الهند خلال شهر أبريل الجاري بنمو 16.4%، مقارنة مع أبريل من عام 2019، و1.1% مقارنة مع شهر مارس الماضي، ليأتي في المركز السادس عالمياً من حيث أنشط خطوط الطيران وفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية.

بينما جاء الإمارات – السعودية في المركز الثامن عشر عالمياً، حيث جدولت شركات الطيران 1.12 مليون مقعد بنمو 9.2%، خط مقارنة مع أبريل من عام 2019.

وأضافت البيانات أن خط الطيران الدولي بين إسبانيا والمملكة المتحدة جاء في المركز الأول عالمياً.

جدولت شركات الطيران خلال شهر أبريل نحو 3.96 ملايين مقعد، ثم خط المكسيك والولايات المتحدة بنحو 3.78 ملايين مقعد مجدول، وخط كندا – الولايات المتحدة بنحو 2.8 مليون مقعد.

وكشفت البيانات أن مطار دبي واصل تحقيق مستويات نمو قياسي بدعم من توسع الناقلات المحلية، لا سيما طيران الإمارات وفلاي دبي، إضافة إلى استئناف العديد من شركات الطيران رحلاتها عبر مطار دبي، التي وصل عددها إلى نحو 88 شركة طيران حتى الآن.

حيث أظهرت البيانات أن عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال أبريل الجاري، وصل إلى نحو 4.48 ملايين مقعد مجدول.

وارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال عام 2022، لتصل إلى 63.89 مليون مقعد مجدول، مقارنة مع 38.16 مليون مقعد في عام 2021، بنمو نسبته 67.4%.

وبحسب بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، فإن شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة أكثر من 25.7 مليون مقعد جديد خلال عام 2022.