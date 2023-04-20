شكرا لاهتمامكم بخبر الذهب يتماسك فوق 2000 دولار بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الذهب يتماسك فوق 2000 دولار بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة



استقرت أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار مرة أخرى اليوم الخميس مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما أشارت بيانات أميركية ضعيفة إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن دورة رفع أسعار الفائدة مما يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفعها قريبا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2004.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.1 دولار في الجلسة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4% إلى 2016 دولارا.

وزادت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مما يشير تباطؤ تدريجي بسوق العمل، في حين كشف تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا عن تراجع أكبر من المتوقع لنشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأميركي على المحيط الأطلسي.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا “اطلعنا على (التقرير) الكارثي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وطلبات إعانة البطالة مستمرة في الارتفاع، وبالتالي يضعف الاقتصاد في بعض الأجزاء أكثر من الأخرى”.

ودفعت البيانات مؤشر الدولار للانخفاض 0.2% وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية أيضا.

وتتوقع الأسواق بنسبة 86% رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو/أيار. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن تكون هذه هي الزيادة الأخير وأن يثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لبقية عام 2023.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 25.30 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.1% إلى 1091.39 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1615.77 دولار للأوقية.