شكرا لاهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يبدأ حملة جديدة ضد شركات “العملات المشفرة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الاتحاد الأوروبي يبدأ حملة جديدة ضد شركات “العملات المشفرة”



بدأ الاتحاد الأوروبي حملة جديدة تستهدف شركات تداول العملات المشفرة وذلك في أعقاب الهزة التي منيت بها الأسواق بعد انهيار لاعبين رئيسيين في السوق.

وبحسب تقرير نشرته جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية، واطلعت عليه “العربية نت” فقد قررت سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلزام الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة على الكشف عن مقدار الطاقة التي تستخدمها، إضافة إلى جملة أخرى من المعايير الجديدة التي تنظم عمل هذه الشركات.

وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة المجموعة الأولى من القواعد للكتلة في تصويت أجري الخميس لتنظيم قطاع “العملات المشفرة” وهو القطاع الذي تم وصفه بأنه سوق “الغرب المتوحش”، بحسب ما نقلت “ديلي تلغراف”.

وتم تصميم التدابير الجديدة لضمان إمكانية تتبع أصول التشفير، ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى، كما سيتعين على مزودي العملات المشفرة الرئيسيين أيضاً الكشف عن استهلاكهم للطاقة.

وتعرضت شبكات العملات المشفرة لانتقادات بسبب استخدامها المرتفع للطاقة، حيث تستخدم عملة البيتكوين نفس القدر من الطاقة كل عام تقريباً الذي تستهلكه ماليزيا بأكملها، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة كامبريدج في بريطانيا.

وسيتم تفعيل اللوائح الأوروبية الجديدة اعتباراً من العام المقبل وستتطلب من الشركات التي تصدر الأصول المشفرة وتتداولها أن تحصل على ترخيص من قبل هيئة تنظيمية وطنية.

وقال ستيفان بيرغر، عضو البرلمان الأوروبي الألماني الذي قاد القواعد في البرلمان الأوروبي: “هذه اللائحة تجلب ميزة تنافسية للاتحاد الأوروبي. تتمتع صناعة الأصول المشفرة الأوروبية بالوضوح التنظيمي غير الموجود في دول مثل الولايات المتحدة”.

ولا يزال يتعين على بريطانيا والولايات المتحدة تقديم أطر تنظيمية خاصة بهما للعملات المشفرة، حيث يسعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى جعل بريطانيا مركزاً عالمياً للعملات المشفرة، بحسب تقرير “ديلي تلغراف”.

وقال رومين دابير، الشريك في شركة سيتي للمحاماة: “حتى الآن، اعتمدت المملكة المتحدة نهج الانتظار والترقب لإدخال تنظيم التشفير. كان هناك خوف من أن أي تنظيم يمكن أن يؤخذ على أنه تأييد للقطاع”.

وأضاف: “التطورات الأخيرة تعني أن النهج التاريخي لبريطانيا لم يعد مستداماً بشكل واضح. مثل الاتحاد الأوروبي، يريد سوناك وضع بريطانيا في طليعة ابتكار العملات المشفرة ومن ثم استشارة وزارة الخزانة بشأن المقترحات في وقت سابق من هذا العام”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت منصة “كوين بيس” لتبادل العملات المشفرة بمليارات الدولارات إنها تدرس الانتقال إلى بريطانيا حيث “يعاقب” جو بايدن شركات التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة. وقالت يوم الخميس إنها حصلت على ترخيص للعمل في برمودا كجزء من حملة أوسع للتوسع عالمياً.