شكرا لاهتمامكم بخبر نتائج فورية لتطبيق صودا الخبز على انتفاخ جيوب العينين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نتائج فورية لتطبيق صودا الخبز على انتفاخ جيوب العينين



يتميّز بيكربونات الصوديوم، أو صودا الخبز كما يسمّى، بفوائده المتعدّدة في مجالات متنوّعة، وقد أثبت مؤخراً فعاليته في علاج مشكلة تجميليّة شائعة تتمثّل في الجيوب المنتفخة أسفل العينين، فما هي خصائص هذا المسحوق الأبيض في هذا المجال؟

يُعطي بيكربونات الصوديوم نتائج فوريّة في مجال القضاء على الجيوب المنتفخة التي تجعل النظرات تبدو متعبة وفاقدة للحيوية. يكفي إضافة مقدار ملعقة كبيرة من هذا المسحوق الأبيض إلى كوب من الماء الفاتر ثم خلطه جيداً كي يذوب في الماء قبل تبليل قرصين قطنيين في الخليط وتطبيقهما على الجيوب المنتفخة لحوالي 15 دقيقة، على أن يتم شطف البشرة بعد ذلك ووضع كريم مرطب على محيط العينين.

علاج طبيعي سريع

من الضروري استعمال بيكربونات الصوديوم ذات النوعية الجيدة لهذه المنطقة الحساسة من الوجه أما النتائج المرجوّة فستظهر بعد بضع دقائق فقط من استعمال هذا العلاج الطبيعي لجيوب أسفل العينين.

ويمكن لهذه المشكلة التجميليّة الشائعة أن تنتج عن السهر لوقت طويل، أو الجفاف، أو الحساسية، أو النظام الغذائي غير المتوازن، وحتى لأسباب وراثيّة. أما تحديد سببها فيُساعد كثيراً على الوقاية منها.

يمكن أيضاً تحضير عجينة من بيكربونات الصوديوم تساعد في إزالة الجيوب المنتفخة، وذلك من خلال خلط ملعقة صغيرة من هذا المسحوق مع نصف ملعقة صغيرة من الماء الفاتر وتطبيق هذه العجينة بواسطة عود قطني على الجيوب دون فركها، ثم تركها حتى 15 دقيقة قبل شطفها جيداً بالماء ووضع كريم مرطب على محيط العينين. أما في حال الإحساس بأي شعور بالوخز فيجب إزالة الخليط مباشرةً عن الجلد.

بيكربونات الصوديوم

خصائص هذا العلاج

يعمل هذا العلاج الطبيعي على تنشيط منطقة محيط العينين، فالحرارة التي تولدها الكمادات القطنيّة المبللة بمحلول بيكربونات الصوديوم تُساعد على توسيع الأوعية وتنشيط الدورة الدمويّة مما يخفّف انتفاخ الجيوب. تُساعد الحرارة في هذا المجال أيضاً على استرخاء منطقة محيط العينين كما يتمتع هذا العلاج بمفعول يُعزّز انقباض المسام ويُجدّد البشرة في هذه المنطقة من الوجه.

احتياطات الاستعمال

للاستفادة من هذا العلاج الاقتصادي، يوصي خبراء العناية بالبشرة بتجربته على منطقة صغيرة عند جانب الوجه قبل استعماله على الجيوب للتأكد من عدم تسبّبه بأي تحسّس. يُنصح أيضاً بتجنّب استعماله على البشرة الجافة والحساسة لحميتها من التهيّج أو التحسّس.

تجدر الإشارة أيضاً إلى ضرورة عدم تكرار هذا العلاج في أوقات متقاربة والاستعانة به عند الحاجة إلى نتائج فوريّة في مجال القضاء على الجيوب المنتفخة.

وهناك مسحوق أبيض آخر يتمتع بفعالية أيضاً في مجال علاج الجيوب هو الطين الأبيض. يكفي خلطه بالقليل من الماء للحصول على عجينة يتمّ تطبيقها على محيط العينين وتركها لمدة 10 دقائق ثم شطفها جيداً بالماء قبل أن تجفّ. يزيل الطين الأبيض احتقان الجيوب كما يُملّس البشرة ويُخفّف من حدّة الهالات الداكنة في حال وجودها.