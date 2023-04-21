أخبار اليمن : قطاع المرأة يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر

قطاع المرأة يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطررفعت الامين العام المساعد للمؤتمر لقطاع المرأة فاطمة الحجري برقية تهنىة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس بمناسبة عيد الفطر المبارك جاء فيها :

الشيخ المناضل /صادق امين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم

الإخوة نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام الكرام

الاخ الامين العام للمؤتمر الشعبي العام

الاخوه الامناء المساعدون

تحية طيبه وبعد

يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهوريه اليمنيه، ان يبعث اليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يعود علينا للعام التاسع على التوالي وشعبنا ووطننا الغالي يرزح تحت نيران العدوان الغاشم والحصار الجائر، رغم مساعي السلام التي تواجهها مماطلات ومحاولات الالتفاف من قبل دول العدوان وأتباعهم وبما يكشف رغبتهم الجامحة في الحاق الضرر باليمن واليمنيين والانتقام من صمود شعبنا في وجه مخططهم التدميري.

وبهذه المناسبة العظيمة التي نهنئكم وعموم شعبنا، نجدد لكم الوفاء بالمضي تحت قيادتكم الحكيمة للحزب وقراراتكم الشجاعة لتطوير العمل المؤسسي في تنظيمنا الرائد، وبما يضمن استعادة حزبنا لمكانته الطبيعية وتعزيز انحيازه للشعب وللقاعدة الشعبية العريضة والوفية، سائلين المولى عزوجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم بالخير وعلى شعبنا ووطننا الغالي وقد تحقق السلام وانطلق نحو رحاب التقدم والتطور والامن والاستقرار.

وكل عام وانتم بالف خير

المهنئون قطاع المرأه للمؤتمر الشعبي العام

فاطمة الخطري - الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام