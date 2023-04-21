أخبار اليمن : الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر ويشيد بحكمته القيادية

الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر ويشيد بحكمته القياديةرفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبوراس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء فيها:

الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

يطيب لي باسمي شخصياً ونيابةً عن زملائي في الأمانة العامة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، أن نرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم .

إننا ونحن نهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، فإننا نجدد لكم التأكيد بأن قيادتكم الحكيمة مصدر فخر واعتزاز لكافة منتسبي وأنصار المؤتمر الشعبي العام ، بل لكل الوطنيين، فقد تحملتم القيادة في ظروف معقدة داخلياً وخارجياً واستطعتم الحفاظ على تماسك المؤتمر ووحدته رغم المؤامرات التي كانت تستهدفه، وثقوا اننا كنا وسنظل نلتف خلف قيادتكم للمؤتمر الشعبي العام، ونسترشد بحكمتكم وحنكتم السياسية، وصلابة مواقفكم، ونتعلم منها دروساً في الثبات والدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله .

مرة أخرى نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يمن عليكم بموفور الصحة والسلامة .

وفقكم الله ودمتم

اخوكم/ غازي احمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام