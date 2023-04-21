شكرا لاهتمامكم بخبر العقوبات الغربية الجديدة ستعزز الاتجاه إلى أزمة اقتصادية عالمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن العقوبات الغربية الجديدة ستعزز الاتجاه إلى أزمة اقتصادية عالمية



قال الكرملين اليوم الجمعة إنه يراقب عن كثب تقارير تشير إلى احتمال قيام دول غربية بفرض حظر على الصادرات إلى روسيا، وأوضح أن العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: “نراقب ذلك عن كثب، ونحن على علم بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفكران فعليا في فرض عقوبات جديدة”.

وأضاف: “نعتقد أن كلا من العقوبات الحالية المفروضة على روسيا الاتحادية والخطوات الإضافية الجديدة التي ربما تفكر فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاليا ستلحقان أيضا بالتأكيد ضررا بالاقتصاد العالمي. وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى المضي بصورة أكبر باتجاه أزمة اقتصادية عالمية”.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر حكومية قولها إن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا.

وأفادت بلومبرغ نيوز أمس الخميس بأن الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا يفكرون في “فرض حظر تام على معظم الصادرات إلى روسيا”.

وذكرت في تقرير أن مسؤولين من دول مجموعة السبع يناقشون هذه الفكرة قبل قمة مقررة في اليابان الشهر المقبل.

وفرض الغرب حزما متتالية من العقوبات على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقال بيسكوف “علينا ألا ننسى أنه لا يوجد بلد في العالم واجه مثل هذا الكم من العقوبات. وبالتالي، نتكيف ونتطور ونضع خططا طويلة الأجل، لكن نأخذ في الاعتبار أيضا المخاطر الكامنة وراء ما يفكر فيه خصومنا”.