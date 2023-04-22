عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إيلي صعب يُقدّم في برشلونة أول عروضه لأزياء العروس



حلّ المصمم اللبناني إيلي صعب ضيف شرف على أسبوع برشلونة لأزياء الزفاف، ليُقدّم أول عرض عالميّ له مخصّص بالكامل لأناقة العروس.

أقيم العرض في متحف برشلونة البحري، حيث اكتشف الحضور مجموعة من الأثواب تنوّعت بين الطراز التقليدي ذات الأحجام الضخمة المزيّنة بالزخارف والتصاميم العصريّة بقصاتها القريبة من الجسم. تألفت مجموعة دار Elie Saab من أزياء الزفاف لموسم ربيع وصيف2024 من 30 إطلالة غطّاها اللون الأبيض وتمّ تنفيذها بخامات فاخرة وتزيينها بالترتر، واللؤلؤ، والريش. وقد جاءت التصاميم مستوحاة من حدائق الفنان التشكيلي الياباني كاتسوشيكا هوكوساي الذي عاش بين عاميّ 1760 و1849.





مسيرة واعدة

أسس المصمم إيلي صعب علامته التجاريّة في العام 1982، وهو يخصّ العروس سنوياً بتقديم مجموعتين من أزياء الزفاف تتوجه إلى الجمهور الواسع بالإضافة تصاميم من الخياطة الراقية التي يتم تنفيذها للعرائس على الطلب. وتُسجّل أثواب الزفاف 15 بالمئة من مبيعات دار Elie Saab فيما تمثّل الملابس الجاهزة جزءاً كبيراً من إيرادات الشركة وهي تشهد نمواً قوياً، أما مجموعات الخياطة الراقية، وأزياء الأطفال، الأثاث، والعطور فتُسجّل بدورها آداءً جيداً. وفي جعبة الدار حالياً 15 متجراً خاصاً بها ولكنها تسعى لأن يصل هذا العدد إلى 25 بحلول العام 2025. وهي تعرض تصاميمها أيضاً في 300 من المتاجر المتعدّدة العلامات التجاريّة كما تتوفر عطورها في 14000 نقطة بيع حول العالم، أما أبرز أسواقها فهي الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة كما تُعتبر من العلامات المفضّلة لدى سيدات العائلات الملكيّة والنجمات أمثال: الملكة رانيا، الأميرة كايت، بيونسيه، وهالي بيري التي حصلت على جائزة الأوسكار في العام 2002 وهي ترتدي ثوباً من توقيع دار Elie Saab.

أما أسبوع برشلونة لأزياء الزفاف فيمتد بين 19 و22 من أبريل الجاري، ويتمّ خلاله تقديم 34 عرضاً بالتعاون مع 350 شركة 76% منها من خارج إسبانيا وقادمة من 34 دولة مختلفة.