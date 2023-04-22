شكرا لاهتمامكم بخبر أوروبا تحافظ على صدارة سوق السيارات عالمياً والصين تطيح بأميركا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أوروبا تحافظ على صدارة سوق السيارات عالمياً والصين تطيح بأميركا



أظهر تقرير صادر عن الرابطة الكورية لمصنعي السيارات(KAMA)، أن أوروبا جاءت في المركز الأول كأكبر حصة في سوق السيارات العالمية خلال العام 2022، بنسبة 25.8%، لتحافظ على الصدارة رغم انخفاض حصتها بمقدار 1.8 نقطة مئوية بالمقارنة مع عام 2021.

وتراجعت حصة سيارات اليابان من 27.2% إلى 25.3% لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.

وارتفعت حصة سيارات الصين بمقدار 3.7 نقاط مئوية من 15.8% إلى 19.5% لتحتل المرتبة الثالثة لأول مرة متقدمة على السيارات الأميركية.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الخامس بعد أوروبا واليابان والصين والولايات المتحدة.

وأظهر التقرير أن حصة كوريا الجنوبية في سوق السيارات العالمية انخفضت بشكل طفيف إلى 7.3% في العام الماضي.

ووفقا للتقرير الصادر عن الرابطة الكورية لمصنعي السيارات(KAMA)، انخفضت حصة سيارات كوريا الجنوبية في 8 أسواق رئيسية من 7.7% في عام 2021 إلى 7.3% في عام 2022.

وقالت الرابطة الكورية لمصنعي السيارات إنه على الرغم من الركود في سوق السيارات العالمية في العام الماضي، شهدت سوق السيارات الكهربائية نموا بنسبة 43.4% في العام الماضي.

وسجلت حصة السيارات الكهربائية 46.3% في أوروبا، و31.2% في الصين، و12.3% في الولايات المتحدة. وبلغت الحصة أقل من 2% في الأسواق الأخرى.

ومع ذلك، بالنظر إلى ارتفاع معدلات النمو في حصة السيارات الكهربائية بشكل حاد في العام الماضي في الآسيان بنسبة 810%، والبرازيل بنسبة 50%، والهند بنسبة 30%، فمن المتوقع أن تنمو الحصة بشكل كبير في هذه المناطق في المستقبل.