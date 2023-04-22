شكرا لاهتمامكم بخبر نتيجة صادمة لن تصدقها.. هذا ما تفعله 8 ساعات من الوحدة بجسمك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نتيجة صادمة لن تصدقها.. هذا ما تفعله 8 ساعات من الوحدة بجسمك!



هل تشعر في بعض الأحيان بالوحدة؟ هل يستمر هذا الإحساس لديك كثيرا؟ إذا فاحذر لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة لصحتك. فقد أظهرت الدراسات أن العزلة الدائمة تعرضنا لخطر الأذى الجسدي، وقد يماثل تأثيره نفس تأثير الحرمان من الطعام لساعات طويلة!

اقرأ التقرير التالي، نقلاً عن موقع “ساينس أليرت” Science Alert لتفهم التفاصيل.

فالبشر عادة يحتاجون إلى الرفقة بقدر ما يحتاجون إلى الماء والهواء والتغذية. وقد توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من “جامعة فيينا” في النمسا و”جامعة كامبريدج” في المملكة المتحدة إلى أن 8 ساعات من الشعور بالوحدة يمكن أن تستنزف الطاقة وتزيد من التعب بقدر 8 ساعات دون طعام لدى بعض الأشخاص.

الوحدة الشعور

وبحسب التقرير، يبدو كما لو أن انخفاض الطاقة هو نتيجة للتغيرات في استجابة الجسم المتوازنة، حيث يترجم الجسم الافتقار إلى التواصل الاجتماعي شكل من أشكال التفاعل البيولوجي.

ويقول معدو الدراسة الأوائل، عالما النفس آنا ستيجوفيتش وبول فوربس من “جامعة فيينا” في النمسا: “في الدراسة المعملية، وجدنا أوجه تشابه مذهلة بين العزلة الاجتماعية والحرمان من الطعام. كلتا الحالتين تسببتا في انخفاض الطاقة وزيادة التعب، وهو أمر مثير للدهشة بالنظر إلى أن الحرمان من الطعام يجعلنا حرفيا نفقد الطاقة، في حين أن العزلة الاجتماعية لن تفعل ذلك”.

وبالنسبة للدراسة المعملية، تم فحص 30 متطوعة خلال 3 أيام منفصلة، كل منها 8 ساعات: يوم واحد بدون اتصال اجتماعي، ويوم بدون طعام، ويوم واحد بدون اتصال اجتماعي أو طعام. وقدم المشاركون ملاحظاتهم حول إجهادهم ومزاجهم وإرهاقهم، بينما تم أيضا قياس معدل ضربات القلب ومستويات الكورتيزول اللعابي (مؤشرات الإجهاد القياسية).

الشعور بالوحدة

وتضمنت التجربة الميدانية 87 مشاركا يعيشون في النمسا أو إيطاليا أو ألمانيا، وغطت فترات من إجراءات إغلاق كوفيد-19 بين أبريل ومايو 2020. وقد أمضى المشاركون 8 ساعات على الأقل في عزلة، وطُلب منهم الإجابة عن الأسئلة عبر الهاتف الذكي حول الإجهاد والمزاج والتعب.

وفي حين أن التجربة الميدانية لم تتضمن الطعام، فإن نتائجها – مستويات أقل من الطاقة بعد العزلة – تتطابق مع عمل المختبر، ما يشير إلى أن المقارنة بين عدم التفاعل الاجتماعي وفقدان الطاقة هي المقارنة الصحيحة. وكان اختبار العالم الحقيقي أيضا هو المكان الذي أظهر فيه أولئك الذين يعيشون بمفردهم والأكثر اجتماعية تأثرا. وانخفضت مستويات الطاقة المبلغ عنها في الأيام التي تفاعلوا فيها مع عدم وجود أي شخص مقارنة بالأيام مع بعض التفاعلات الاجتماعية القصيرة – وهو تأثير لم يُلاحظ في المشاركين الأقل اجتماعيا.

وتقول عالمة النفس جيورجيا سيلاني، من “جامعة فيينا”: “حقيقة أننا نرى هذا التأثير حتى بعد فترة قصيرة من العزلة الاجتماعية تشير إلى أن الطاقة المنخفضة يمكن أن تكون استجابة تكيفية (اجتماعية متجانسة)، والتي يمكن أن تصبح غير قادرة على التكيف على المدى الطويل”.

لذلك مع مرور الوقت واستمرار العزلة، من المرجح أن يزداد الضرر سوءا، حيث قارنت الدراسات السابقة الشعور بالوحدة بمشاكل الصحة العامة مثل السمنة، مما يشير إلى وجود خطر كبير للوفاة المبكرة بسبب العزلة الاجتماعية.

وأظهرت الأبحاث السابقة أيضا دليلا على وجود حلقة تغذية مرتدة، حيث يؤدي الافتقار إلى المشاركة الاجتماعية إلى تقليل احتمالية رغبتنا في الخروج إلى العالم وإجراء اتصالات مع الآخرين، وهو نوع من دوامة الشعور بالوحدة التي يصعب الخروج منها بشكل متزايد.

وقد نُشر البحث في مجلة Psychological Science.