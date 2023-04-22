شكرا لاهتمامكم بخبر بالصور.. لمحات من الأرض المتغيرة كما تبدو من الأعلى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بالصور.. لمحات من الأرض المتغيرة كما تبدو من الأعلى



متفحمة أو مجففة أو مغمورة أو متراكمة أو محفورة أو مفككة، زرقاء أو خضراء أو تحولت إلى غبار: هذه هي الأرض كما تبدو من الأعلى.

مع احتفال العالم بيوم الأرض اليوم السبت، تظهر آثار النشاط البشري عبر سطح الكوكب. وسيكون للعلاقة بين الناس والعالم الطبيعي عواقب لسنوات قادمة.

في العراق، تذبل البحيرات وتجف مع ضعف هطول الأمطار، وتغير أنماط الطقس بسبب تغير المناخ من صنع الإنسان.

جفاف بحيرة ساوة في العراق

في فلوريدا، المشكلة معاكسة: كثرة المياه تسد الطرقات والأحياء، وتحاصر السيارات وتقطع السبل بالناس، بسبب الظروف غير المنتظمة.

فيضانات ضربت فلوريدا هذا الشهر

في المدن الكبرى، مثل كوالالمبور سريعة النمو في ماليزيا، تنطلق ناطحات السحاب لأعلى بينما في غيانا تقوم الحفارات بالحفر في أعماق الأرض بحثاً عن رواسب الذهب.

في كاليفورنيا، يمتطي راكبو الأمواج المياه في المحيط. في نيوجيرزي، تغطي الألواح الشمسية البرك، وفي الهند تغرق شباك الصيد في البحيرات.

في هذه الأثناء، يجد سكان الأحياء في ولاية يوتا الأميركية المياه في مكان لا ينبغي أن تكون فيه.. بينما يتجولون في شوارعهم ومنازلهم.

على اليابسة، يقع المزارعون فريسة لنزوات الطقس، مع تغير الأنماط بسبب تغير المناخ. في الأرجنتين، تحول الأراضي الجافة المحاصيل إلى اللون الرمادي. وخارج برشلونة مباشرة، ظهرت أسِرَّة مائية جديدة متصدعة ومتعطشة بعد شهور قليلة من هطول الأمطار.

يذكر أن الاحتفال لأول مرة بيوم الأرض بدأ في عام 1970، حيث بشّر بميلاد حركة بيئية شجعت الناس في جميع أنحاء العالم على حماية العالم الطبيعي. اليوم، يحث النشطاء البيئيون أيضاً على اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ، الذي تسارعت وتيرته في العقود الأخيرة.

وفي جميع أنحاء العالم، يمارس النشطاء من جميع الأعمار الضغط على الحكومات والشركات لبذل المزيد لحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.