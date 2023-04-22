عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور 9 ساعات غدا



قالت وكالة ترايبيكا للشحن اليوم السبت إن حركة السفن في مضيق البوسفور ستتوقف من الساعة 05:00 إلى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش غدا الأحد لمرور سفينة تابعة للقوات البحرية التركية.

ويجري تفتيش السفن التي تحمل الحبوب من عدة موانئ أوكرانية في البحر الأسود قبل دخولها مضيق البوسفور وذلك في إطار اتفاق بين أوكرانيا وروسيا توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت روسيا إن تمديد الاتفاق بعد انتهائه في 18 مايو/أيار متوقف على رفع الغرب قيودا تقول إنها تعرقل صادراتها الزراعية.