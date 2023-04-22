أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من هطول أمطار رعدية

المؤتمر نت -

الأرصاد يحذر من هطول أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية ، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة, حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز وشمال الضالع.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات شبوة، البيضاء، شمال لحج، جنوب مأرب، شمال وغرب الجوف وأجزاء من السواحل الغربية والمرتفعات المحاذية لها.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية على مدخل باب المندب والسواحل الغربية وأجزاء من خليج عدن تتراوح سرعتها ما بين 18 إلى 28عقدة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ حجة : 23 ملم، ريمة : 4.7، ذمار : 1.3، المحويت : 0.4، صنعاء : 0.1 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المحافظات الجبلية وأجزاء من محافظات البيضاء، شبوة ومأرب وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار الرعدية من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان، ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كذلك حذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في مدخل باب المندب والسواحل الغربية وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.