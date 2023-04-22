شكرا لاهتمامكم بخبر اعتدت على ماغي بوغصن وأصبحت العلاقة أكثر سلاسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اعتدت على ماغي بوغصن وأصبحت العلاقة أكثر سلاسة



عبّرت الممثلة دانييلا رحمة عن رضاها على دور ريم الذي أدته في مسلسلها الرمضاني “للموت 3″، لكن قالت إنها “من الأشخاص الذين يسعون دائماً ليكونوا الأفضل والأحسن والأقوى في التمثيل وعلى كافة المستويات”.

وفي حديث لـ”العربية.نت”، قالت رحمة إنها سعيدة وراضية على أصداء دورها في المسلسل، مضيفةً أن الأجمل هو أن الجمهور أحبه وتابعه باهتمام.

وأكدت أن تغير اسم الشخصية من “لين” في الجزأين الأولين من المسلسل إلى “ريم” في الجزء الثالث أعداها “روح جديدة وقوة جديدة كانت بحاجة لهما ريم لتستطيع أن تكمل في الحياة”.

أكدت أنها اشتغلت على هذه الشخصية منذ البداية وطورتها، وأخذتها لمكان أقوى، مضيفةً أن “لين، أو ريم، تلحق قلبها في كل شيء وهذا ما أتعبها”.

وأشارت إلى أنها لا تتلاقى مع شخصية “ريم” أبداً، مشددةً على أنها لا تخلط بينها وبين الشخصيات التي تجسدها أبداً.

أبطال “للموت3”

كما رأت أن الذي تغيّر فيها من الجزء الأول من المسلسل وحتى الجزء الثالث هي أنها ازدادت نضجاً وباتت أكثر معرفةً في قراءة الخط الدرامي وأكثر إدراكاً إلى أين سيأخذها، كما أصبحت تعلّق على الورق الذي بين يديها وتعي تماماً ماذا تقرأ.

في سياق آخر، قالت رحمة إنها تحب البساطة ولا تحب المبالغة والتكلف في مشاهدها التي تظهر فيها، لأن المهم عندها هو أن يصل إحساسها من الداخل، “لأن الناس أحياناً ترى وتكتشف من نظرة العيون”.

وعن علاقتها مع الممثلة ماغي بو غصن، قالت رحمة: “اعتدنا على بعضنا البعض بعد مرور 3 سنوات من التعاون، نصوّر ونمثّل معاً. أصبحت العلاقة أكثر سلاسة، وبتنا نفهم بعضنا أكثر، تخطينا الصعوبات، والعلاقة وطيدة وقوية”.