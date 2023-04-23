عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “بنحبك يا حسن”.. اتفرج مصري ينثر الأموال من شرفة مكتبه



انتشر مقطع مصور لمهندس مصري كالنار في الهشيم على مواقع التواصل بعدما قرر نثر حزمة من الأموال من شرفة مكتبه بمناسبة العيد. وأظهر الفيديو المهندس حسن التونسي ومعه حزمة ضخمة من الأوراق النقدية حيث بدأ يرميها فتطايرت وتسببت في اجتماع حشد من الناس لالتقاطها. فيما بدأ الحشد بالهتاف باسمه قائلين “بنحبك يا حسن”. بدوره، أوضح المهندس أنه أراد تقديم عيدية للمواطنين لإدخال السرور على قلوبهم.



تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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