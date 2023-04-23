شكرا لاهتمامكم بخبر “أغنى شاب بمصر” يثير الجدل بسبب عيدية.. بلغت 90 ألف جنيه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أغنى شاب بمصر” يثير الجدل بسبب عيدية.. بلغت 90 ألف جنيه!



أثار منشور على فيسبوك لشاب مصري جدلاً واسعاً بين الناشطين خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن عن المبلغ الذي تلقاه كـ”عيدية” من أهل والده.

وأوضح الشاب محمود بدري المعروف لدى نشطاء السوشيال ميديا بـ”أغنى شاب في مصر” أنه تلقى عيدية من أهل والده قدرها 2900 دولار أي ما يعادل 90 ألف جنيه مصري.

فيما شهد المنشور تعليقات مختلفة، منها من لم يصدقه وشكك في حديثه، وآخرون أطلقوا النكات وطالبوا بجزء من العيدية، بحسب ما ذكرت مواقع محلية.

وكان الشاب قد أثار الجدل مؤخراً بإهدائه شقيقته خاتم ألماس، وعلق “وعشان انتي زي الملايكة مكنش ينفع تلبسي الخاتم الألماس على الأرض فقررت اطلع ألبسهولك فوق في السماء بين النجوم والقمر”.

خاتم الماس

ولفت الشاب إلى أن سعر الخاتم الذي أهداه لشقيقته يبلغ سعره 12 ألف دولار.

كذلك أثار نفس الشاب جدلاً واسعاً من قبل بعد نشره نسخة من فاتورة أحد المقاهي، التي تشير إلى تناوله كوب كابتشينو وقطعة بان كيك فقط مقابل 54100 جنيه مصري، بحسب موقع “المصراوي”.

وعلق الشاب على صورته بصحبة كوب الكابتشينو التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”بحب أشرب الكابتشينو بالدهب.. طعم الدهب حلو جربوه”.