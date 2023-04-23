أخبار اليمن : الهياشي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

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دوت الخليج -

الهياشي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

تلقى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية سيف الهياشي جاء فيها : الهياشي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المباركتلقى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية سيف الهياشي جاء فيها : الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله

تحية طيبة وبعد

يسرني باسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر والقيادات التنظيمية في هيئات منظمات المجتمع المدني المختلفة أن أرفع إليكم بأسمىٰ آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1444 هـ ومن خلالكم الى كل قيادات وقواعد المؤتمر في ربوع الوطن

ويسعدنى ان نعبر لكم بهذه المناسبة الدينية العظيمه عن مدى فخرنا واعتزازنا بمواقفكم الوطنية والنضالية والذي اثبتم من خلال قيادتكم الحكيمة لتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام في ظل ظروف استثنائية وصعبه بالغة التعقيد مدى القدرة والكفاءة الحكيمة والشجاعة والإخلاص .

كما نجدد لكم العهد والولاء والوقوف معكم وخلف قيادتكم الحكيمة لمؤتمرنا الشعبي العام لمواصلة مسيرته الوطنية والنضالية ومواجهة كافة التحديات .

سائلين المولى القدير ان يعيد هذه المناسبة الدينية عليكم بدوام الصحة والعافية وعلى ابناء شعبنا ووطننا الغالي على قلوبنا وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام باليُمن والخير والازدهار والأمن والاستقرار والنصر والسلام .

وكل عام وأنتم بخير .

أخوكم الشيخ/سيف عبدالولي الهياشي

القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

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