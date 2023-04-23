شكرا لاهتمامكم بخبر ماسك اتقمص وعملي بلوك.. إيلون قموصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ماسك اتقمص وعملي بلوك.. إيلون قموصة



بعد ساعات قليلة من توجيه النجم المصري محمد هنيدي، الشكر للملياردير الأميركي إيلون ماسك وتسميته بـ”أبو النسب”، تعليقاً على توثيق حساب هنيدي مجدداً دون دفع رسوم الاشتراك الشهرية، عاد وأكد الفنان الشهير أن صاحب “تويتر”، أعطاه “بلوك”.

وكتب عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الأحد، “إيلون ماسك اتقمص و عملي بلوك عشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو .. ايلون قموصة”.

كما تابع في تغريدة أخرى “وهو بيترجم التويتة دي عشان يعرف معناها”، مرفقة بترجمة لما كتبه سابقاً.

وفي وقت سابق الأحد، كتب هنيدي في تغريدة على حسابه في تويتر، أن ماسك “قام بالواجب” ودفع عنه المبلغ المتوجب. وكتب قائلا ” ظهر أني اشتركت في خدمة تويتر بلو .. مع اني مشتركتش ..بس واضح أن أبو نسب ايلون ماسك حب يعمل معانا الواجب .. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه”.

وكان النجم الكوميدي أعلن أمس أنه لن يدفع مقابل التوثيق، كاتباً بشكل ساخر “بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي أدفعله فلوس في علامة زرقا”. ومعلناً أنه استبدل الشارة الزرقاء بطفل ذهبي صغير.

يذكر أن الملياردير الأميركي كان أعلن سابقاً موعد 20 أبريل الجاري، لإزالة جميع علامات التوثيق المجانية من حسابات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، طالباً دفع مبلغ 8 دولارات مقابل تلك الخدمة.

إلا أن المنصة الشهيرة شهدت منذ بدء تطبيق هذا القرار حالة من الفوضى خلال اليومين الماضيين، بعد أن انتحلت عدة حسابات صفات حسابات أخرى، ووثقتها مقابل الدفع، قبل أن تعود الشركة لاحقا وتعالج المشكلة على ما يبدو.