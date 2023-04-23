عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مصر تُلزم مطاحن القطاع الخاص ومنتجي الدقيق الحر بتوفير احتياجاتهم من القمح المستورد



أعلن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الأحد، توريد القمح المحلي موسم 2023 لصالح هيئة السلع التموينية.

وقالت وزارة التموين في بيان، إنهاة قصرت تسويق القمح المحلي على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وبحسب البيان، فإن الوزارة حظرت نقل القمح المحلي الناتج من موسم حصاد 2023 من مكان لآخر إلا بموافقة من مديرية التموين، كما منعت استخدام الأقماح المحلية كعلف للأسماك أو دخوله في العلف الحيواني.

وذكرت أن سعر الأردب درجه نقاوة 23.5 يبلغ 1500 جنيه، ودرجة نقاوة 23 يبلغ 1475 جنيه، فيما يبلغ سعر درجه نقاوة 22.5 نحو 1450 جنيه.

وقال علي المصيلحي، إن على أصحاب مطاحن القطاع الخاص ومنتجي الدقيق الحر توفير احتياجاتهم من القمح المستورد.