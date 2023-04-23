شكرا لاهتمامكم بخبر مجلس النواب يقر رفع سقف الدين الأميركي بـ 1.5 تريليون دولار هذا الأسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجلس النواب يقر رفع سقف الدين الأميركي بـ 1.5 تريليون دولار هذا الأسبوع



أكد رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، أن المجلس سيوافق على مشروعه لرفع سقف الدين الأميركي بـ 1.5 تريليون دولار عبر التصويت هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، كيفن مكارثي، أكّد يوم الاثنين الماضي، أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه لن يوافق على زيادة سقف الدين العام، إذا لم يقترن بخفض في النفقات، في موقف سارع البيت الأبيض للتنديد به.

وفي خطاب ألقاه في بورصة نيويورك، انتقد مكارثي الرئيس جو بايدن لما وصفه بالإنفاق “المتهوّر”، داعياً إيّاه إلى القبول بـ”مفاوضات معقولة” للتوصّل إلى حلّ وسط يعالج مسألة الديون المتزايدة دون المخاطرة بالتخلّف عن السداد.

وبحسب مكارثي فإنّ “معالجة الدين العام تتطلب منا الجلوس معاً والتوصّل لأرضية مشتركة وتخفيض الإنفاق”.

ويهدّد الجمهوريون بمنع الموافقة، التي تكون روتينية عادة، على رفع سقف الدين العام الفيدرالي ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلا. في الأثناء، يتّهم البيت الأبيض الجمهوريين بأخذ الاقتصاد “رهينة”.

وتحذّر وزارة الخزانة من أنّ عدم رفع سقف الدين العام بحلول يونيو سيؤدّي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد دينها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد فواتيرها وتقوّض سمعة الاقتصاد الأميركي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.