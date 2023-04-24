شكرا لاهتمامكم بخبر فيديو غريب عن حمّام طائرة يحصد الملايين.. أين تذهب المخلفات؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فيديو غريب عن حمّام طائرة يحصد الملايين.. أين تذهب المخلفات؟



تداول ناشطون على تيك توك مقطع فيديو غريباً بعض الشيء يكشف فيه صاحبه عن آلية التخلص من النفايات على متن الطائرة، وحصد المقطع ملايين الإعجابات.

فقد كشف طيار عبر حسابيه في تيك توك وإنستغرام (@flywithgarrrett) سر هذا اللغز الذي كان يحير ركاب الخطوط الجوية منذ عقود. فماذا يحدث عندما تستخدم دورة المياه على ارتفاع 30 ألف قدم في الهواء؟

فلا يمكن ببساطة التخلص من الفضلات في منتصف الرحلة لتتناثر على الأرض بالأسفل كما يعتقد بعض الناس ذلك.

لا ترمى في الجو!

وقال في الفيديو الذي شوهد 4.4 مليون مرة، إن الفضلات لا يتم رميها من الطائرة في الجو لتسقط إلى أسفل، بل على العكس تماماً.

وأضاف أنه كلما استخدمنا دورة المياه على متن الطائرة، تمر المياه والمخلفات عبر السباكة إلى الجزء الخلفي من الطائرة والمقصورات حيث يقوم الطاقم الأرضي في الوجهة بإزالة كل هذه النفايات.

ففي طائرة 747 وهي مخصصة لرحلات الطيران الطويلة، يمكن شطف المراحيض أكثر من ألف مرة، مما ينتج عنه أكثر من 320 غالوناً من النفايات.

وأثار فيديو الخبير الجوي الذي يتابعه أكثر من 500 ألف شخص بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في حالة المفاجأة، إذ كان معظهم يعتقد أن الفضلات يتم التخلص منها في الجو.