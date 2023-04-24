عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسهم اليابان ترتفع 0.24% بمستهل تعاملات الأسبوع







ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وصعد نيكاي 0.24% إلى 28631.78 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25% إلى 2040.22 نقطة.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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