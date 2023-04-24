شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الحديد في مصر ترتفع 77% خلال عام بضغط ضعف الجنيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسعار الحديد في مصر ترتفع 77% خلال عام بضغط ضعف الجنيه



كشف تقرير حديث، عن ارتفاع متوسط سعر طن حديد التسليح بنحو 14600 جنيه خلال شهر مارس 2023 بنسبة زيادة 76.8% على أساس سنوي.

وذكر التقرير الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق في الحكومة المصرية، أن متوسط سعر طن حديد التسليح خلال مارس 2023 سجل 33.6 ألف جنيه، مقارنة بنحو 19 ألف جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء موجة الخسائر العنيفة التي طاردت الجنيه المصري مقابل الدولار والتي بدأت في مارس من العام الماضي حينما قرر البنك المركزي المصري التدخل في سوق الصرف واعتماد سياسة التعويم المدار للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وأوضح التقرير، أن سعر طن الحديد بلغ نحو 28.6 ألف جنيه خلال يناير 2023، ثم انخفض بشكل طفيف إلى 28.5 ألف جنيه خلال فبراير 2023، وسجل نحو 33.6 ألف جنيه خلال مارس 2023، بنسبة ارتفاع 17.9% على أساس شهري.

وخلال عام 2022، سجل سعر طن الحديد نحو 15.5 ألف جنيه خلال يناير، و15.1 ألف جنيه خلال شهر فبراير، و19 ألف جنيه خلال شهر مارس.

ثم ارتفع سعر طن الحديد إلى 20 ألف جنيه خلال شهر أبريل، و19.4 ألف جنيه خلال شهري مايو ويونيو، و17.75 ألف جنيه خلال يوليو، و18.15 ألف جنيه خلال أغسطس، و18.4 ألف جنيه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، و20.03 ألف جنيه خلال نوفمبر، و26 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر 2022.

وأشار التقرير إلى أن أسعار حديد التسليح (صلب 37 – لفائف وصلب 52 – أطوال) شاملة الضرائب دون النقل والنولون والتعتيق والإكرامية.

وبحسب التقرير، فقد سجل سعر طن الحديد الاستثماري يوم الأربعاء 19 أبريل 2023 نحو 38.89 ألف جنيه بنسبة ارتفاع سنوي 98.1%، وسجل سعر طن حديد عز نحو 40.14 ألف جنيه بنسبة ارتفاع سنوي 98.7%.

وخلال شهر مارس الماضي، أعلنت شركة حديد عز زيادة أسعار حديد التسليح مرتين، الأولى بقيمة 2300 جنيه ليسجل سعر الطن نحو 29.28 ألف جنيه، والثانية بقيمة 2800 جنيه ليقفز سعر طن الحديد إلى 32.13 ألف جنيه، شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.